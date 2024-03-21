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Россияне неудачно сходили на штурм под Бахмутом

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  • 21.03.2024, 20:02
  • 1,678
Россияне неудачно сходили на штурм под Бахмутом

Утратили более 10 единиц техники.

Украинские пограничники отразили попытку наступления российской армии неподалеку от Бахмута. Удалось уничтожить большое количество вражеской техники.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Как рассказали в ведомстве, российская армия при поддержке танков, БМП и БТР силами двух взводов пыталась прорвать линию обороны недалеко от Бахмута.

Однако враг понес значительные потери и отступил.

«Бойцы бригады Гвардии наступления «Месть» совместно с Силами обороны уничтожили 12 единиц техники», - говорится в сообщении.

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