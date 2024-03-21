Демократы США готовы поддержать помощь Украине в кредит 21.03.2024, 20:19

Чтобы выйти из тупика.

Члены Демократической партии США в обеих палатах Конгресса готовы поддержать идею предоставления помощи Украине в кредит. Это необходимо, чтобы выйти из тупика.

Об заявили несколько демократов, сообщает The Hill.

«Демократы поддерживают помощь Украине. Неважно, назовете ли вы это кредитом или как-то иначе, но выделите им ресурсы. Вы должны оказать им помощь. Так что если это будет кредит, то это помощь, если это будет пакет помощи без каких-либо требований, то это все равно помощь», - сказал демократ, член Палаты представителей Бенни Томпсон.

В то же время демократ, сенатор Элизабет Уоррен отметила, что Украина «отчаянно нуждается в деньгах» от США и конгрессмены пытаются найти любой возможный способ возобновить помощь.

«Если есть способ организовать выделение денег Украине таким образом, чтобы получить голоса республиканцев, то я, конечно, внимательно посмотрю на это», - добавила она.

Но не все демократы согласны с таким мнением, что помощь Украине нужно оказать в любой форме.

«Не забывайте, что и Израилю, и Украине — особенно Украине — приходится занимать много денег, чтобы справиться с этой войной. Так что если вы собираетесь ухудшить их кредитоспособность – а кредитный рейтинг Израиля снизился - это вредит вашему союзнику, при этом делая вид, что вы ему помогаете. Так что это не очень хорошие изменения», - рассказал демократ, член Палаты представителей Брэд Шерман.