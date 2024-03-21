До +12°C обещают синоптики в Беларуси в пятницу 21.03.2024, 20:59

Без осадков.

Без осадков и до плюс 12 градусов обещают синоптики в Беларуси 22 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь ночью по западу, а днем в северо-западных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в некоторых районах возможны слабые туман и гололед. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3 — плюс 2 градуса, а по западу — до плюс 4 градусов. Днем ожидается плюс 6-12 градусов.