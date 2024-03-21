ЦАХАЛ заявил о захвате 650 террористов 21.03.2024, 21:01

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Cреди них есть командиры ХАМАСа.

Военные Израиля заявили о захвате в плен около 650 террористов, в том числе нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС и палестинского «Исламского джихада».

Об этом сообщает Times of Israel.

По данным издания, ЦАХАЛ проводил военную операцию больницы «Шифа» в городе Газа, тогда и были захвачены террористы. Скрывавшиеся в медицинском центре боевики сдались войскам.

По предварительным данным, среди захваченных – командир отдела наблюдения и разведки в городе Газа Хусам Саламе и его брат руководитель подразделения пропаганды террористической группировки Висам Саламе.

Также в плен были захвачены три старших офицера так называемой штаб-квартиры ХАМАСа на Западном берегу реки Иордан. Один из захваченных – это один из организаторов похищения и убийства трех израильских подростков в 2014 году Махмуд Кавасмех, другой – Хамдалла Хасан Али, участвовал в руководстве недавними нападениями на Западном берегу реки Иордан.

Задержанные террористы были доставлены в Израиль для дальнейшего допроса в «Шин-Бет».

Кроме этого, в ходе рейда было ликвидировано еще более 140 боевиков. А во время обыска больницы солдаты ЦАХА изъяли оружие и документы разведки.