Ученые нашли новый вид «призрачной акулы» со странной головой 21.03.2024, 21:16

1,966

Ее обнаружили у побережья Таиланда.

Ученые нашли в глубинах Андаманского моря у берегов Таиланда ранее неизвестный вид «акул-призраков». Он отличается массивной головой, гигантскими переливающимися глазами и перистыми плавниками, сообщает Live Science.

Существо получило название Chimaera supapae. Это хрящевая рыба, которая принадлежит к древнейшему известному сейчас семейству Chimaeriformes. Эти рыбы являются дальними родственниками акул и скатов.

Chimaeras («химеры») населяют континентальные склоны и океанские хребты глубокого моря. Они обитают на глубине более 500 метров и прячутся в темных водах, питаясь донными животными, такими как ракообразные, моллюски и черви.

«В мире было всего 53 известных вида химер; этот стал 54», - заявил ведущий автор исследования Дэвид Эберт, программный директор Центра исследования тихоокеанских акул при Университете штата Сан-Хосе в Калифорнии.

Общие названия химер – призрачная акула и рыба-крыса — происходят из-за их больших блестящих глаз и крысиных, заостренных тел. Некоторые виды могут вырастать до двух метров в длину.

Ученые обнаружили мертвого неполовозрелого самца рыбы в 2018 году. Его признали новым видом по «массивной голове с короткой мордой» и большим овальным глазам, которые составляют более 32% от общей длины головы.