Орбан написал письмо Путину 10 21.03.2024, 21:37

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии выразил желание наращивать сотрудничество между странами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал поздравительное письмо диктатору Владимиру Путину в честь его «переизбрания» на пост президента РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваси, сообщает Index.hu.

Отмечается, что после объявления официальных «результатов выборов» в РФ Орбан решил отправить письмо, в котором поздравил Путина с «переизбранием» на пост президента Российской Федерации.

В письме он выразил радость, что сотрудничество Венгрии и России основывается на взаимном уважении, что «позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации».

«Венгрия стоит на стороне мира и страна убеждена, что поддержание диалога является основополагающим условием для скорейшего установления мира», - идется в письме Орбана.

Хаваси добавил, что Орбан выразил Путину желание наращивать сотрудничество между странами в сферах, не ограниченных международным правом.