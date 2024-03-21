Россияне ракетой потопили свой корабль «Капитан Лобанов» в Балтийском море 2 21.03.2024, 21:49

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СМИ показали видео.

Российский траулер «Капитан Лобанов» затонул в Балтийском море 19 марта в результате попадания ракеты во время учебы Военно-морского флота ВС РФ. Из-за ошибочного удара на судне произошел пожар, и рыболовный корабль пошел ко дну.

Об этом сообщает российское издание «Дождь».

Такую причину затопления «Капитана Лобанова» журналистам подтвердил родственник члена экипажа траулера.

Он добавил, что тогда на борту судна в результате ракетного удара погибли три человека и еще четверо получили ранения. Источник также уточнил, что ракета была выпущена во время учений российского Балтийского флота — она упала на рубку капитана корабля.

Между тем местные власти заявляли, что на борту траулера произошел пожар, а причины данного инцидента пока неизвестны. Также официально были озвучены данные только об одной жертве.

«Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло «возгорание», - передает слова источника «Дождь».

Он добавил, что капитанскую рубку «просто снесло».

Уцелевших членов экипажа отправили в госпиталь в городе Пионерск, состояние одного из них оценивают как тяжелое.

«По словам источника, в госпитале пострадавших допросили сотрудники ФСБ, попросившие членов экипажа «не распространяться» об инциденте», - говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что еще одна ракета, выпущенная на военных учениях, упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое в тот момент было возле траулера.

СМИ также обнародовали видео, как в Балтийском море пылало судно «Капитан Лобанов».