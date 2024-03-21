Экс-глава Каталонии Пучдемон заявил о возвращении в Испанию и политику 21.03.2024, 22:00

Карлес Пучдемон

Он намерен участвовать в майских региональных выборах.

Экс-глава каталонского женералитата (правительства) Карлес Пучдемон после 6 лет жизни в изгнании намерен вернуться в Испанию и продолжить там политическую карьеру. 21 марта на специальной конференции в Эльне (Франция) он официально подтвердил свое намерение принять участие в досрочных местных выборах в Каталонии, которые состоятся через два месяца.

Выбор места для его заявления не был случайным — именно в Эльне были напечатаны миллионы бюллетеней для прошедшего в 2017 году референдума о независимости Каталонии. И хотя, по данным сепаратистов, 90% жителей региона выразили свое желание выйти из-под власти испанской короны, Мадрид плебисцит объявил незаконным, результаты голосования не признал, и Каталония лишилась части свобод. Впервые за 39 лет действия испанской конституции была применена 155-я статья, которая приостанавливает действие автономии и переводит все органы региональной администрации в центральное подчинение. Мадрид также направил в Каталонию дополнительные полицейские силы, которые противодействовали процессу голосования, что привело к многочисленным столкновениями.

Впоследствии в отношении девятерых организаторов плебисцита из числа членов каталонского женералитата Верховный суд Испании вынес обвинительные приговоры — их приговорили к длительным срокам лишения свободы — от 9 до 13 лет. Суд также выпустил ордер с требованием задержать и выдать Пучдемона, который уехал в Бельгию. Однако, поскольку тот обладал иммунитетом депутата Европарламента, до экстрадиции не дошло.