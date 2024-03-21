В Красноярском крае РФ закрывают колонии из-за нехватки зэков 21.03.2024, 22:16

Их отправили на войну в Украину.

Ряд колоний планируют закрыть в Красноярском крае из-за отправки заключенных на войну в Украину, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов.

«Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске», — цитирует Денисова издание «Проспект мира».

В селе Арейское находится мужская исправительная колония № 7 для впервые осужденных, а в поселке Громадск расположена ИК-16, где содержатся заключенные, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Ранее в ИК-7 отбывал наказание журналист Иван Сафронов, осужденный за госизмену, позднее его перевели в другой исправительное учреждение.

По мнению омбудсмена, колонии являются градообразующими предприятиями, и после их закрытия могут возникнуть проблемы, особенно, после окончания войны.

«Все вернется на круги своя. Ведь социальная структура общества не изменилась. Через 5 лет будем иметь перелимит нарушений прав осужденных и мучительно, втридорога разворачивать новые пенитенциарные учреждения», — заключил Денисов.

Более 100 тыс. заключенных из российских тюрем были отправлены воевать в Украину с начала полномасштабного вторжения России, заявлял изданию Newsweek основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Цифры Осечкина подтверждала исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова, которая ссылаясь на свои данные, заявила о 120 тыс. заключенных, отправленных на фронт в Украину.

«Из них 50 тысяч были завербованы основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным. Остальных вербовало Министерство обороны. Число погибших неизвестно. Около 50 тысяч отпущенных заключенных сейчас на свободе», — говорила Романова.

Часть завербованных Минобороны РФ попадает в ЧВК «Редут» — псевдочастную структуру военного ведомства, созданную в свое время для конкуренции с ЧВК «Вагнер». В «Редут» набирают зэков из колоний в Мордовии, Туле, Екатеринбурге, Владивостоке, Белгороде, Пермском крае, Башкортостане, Свердловской и Саратовской областях.

По данным Осечкина, в неделю на фронте гибнет более 1 тыс. зэков. Согласно подсчетам разведки Минобороны Великобритании, из 290–350 тыс. общих потерь российской армии к настоящему моменту заключенные могут составлять до 40 тыс. раненых и 20 тыс. убитых