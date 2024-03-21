Выборы в США: Байден опередил Трампа в опросах 11 21.03.2024, 22:36

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Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Президент США Джо Байден по результатам социологических опросов впервые с августа прошлого года опередил своего конкурента на предстоящих выборах, бывшего главу государства Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Economist.

Согласно обновленным данным от 21 марта по соцопросам, Байден (представитель Демократической партии) набирает на один процент больше Трампа. В среднем показатели у действующего американского президента указываются на уровне 45% против 44% у его предшественника в должности, лидера республиканцев.

Самые низкие и высокие уровни по опросам у Байдена и Трампа указываются в пределах 40-50% и Трампа 39-49% соответственно.

Отметим, что по данным The Economist по опросам, шансы Трампа на победу оценивались ниже, чем у Байдена, весь период с декабря 2022 по август 2023-го. А уже с прошлой осенью и этой весной экс-президент Штатов имел больший процент, вплоть до сегодняшнего дня, когда действующий глава государства смог вырваться вперед.