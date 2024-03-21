Зеленский обратился к лидерам ЕС 1 21.03.2024, 23:17

Владимир Зеленский

Президент Украины призвал ЕС оказать больше помощи с противовоздушной обороной.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с призывом оказать больше помощи с противовоздушной обороной и боеприпасами, а также содействовать прогрессу на пути Украины в европейскую интеграцию. Об этом сообщает

The Guardian.

Зеленский отметил, что вся противовоздушная оборона, предоставляемая Украине, в частности европейские страны, сохраняет жизнь украинских городов и сел.

«Но имеющихся систем противовоздушной обороны недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию от российского террора. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве – чтобы защитить всю территорию Украины. Вы все знаете, какие шаги нужно предпринять», - заявил он.

Глава государства поблагодарил создание Фонда помощи Украине в размере 5 миллиардов евро и за поддержку инициативы Чехии по закупке снарядов для украинских солдат.

«Это поможет. Спасибо вам. К сожалению, использование артиллерии на фронте нашими солдатами унизительно для Европы в том смысле, что Европа может дать больше. И сейчас очень важно это доказать», - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что важно не терять время, необходимое для активизации оборонного производства.

Также президент затронул тему торговой политики.

«Сейчас вопрос торговли – в частности продление режима либерализации торговли с ЕС – это не просто вопрос определенных товаров, это вопрос способности противостоять российской агрессии», - отметил он.

Президент также подверг критике импорт российской сельскохозяйственной продукции.

«В то же время, мы видим, что, к сожалению, доступ России на европейский аграрный рынок до сих пор остается неограниченным. И когда украинское зерно выбрасывается на дороги или железнодорожные пути, российская продукция все еще транспортируется в Европу, а также товары из подконтрольной Путину Беларуси. Это несправедливо», – подчеркнул Зеленский.

Относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС президент подчеркнул, что Украина выполняет свою часть обязательств по внутренней трансформации.

«Мы знаем, что ЕС имеет рамки для переговоров, готовые для вашего рассмотрения. Ее одобрение могло бы существенно поддержать наш народ и послать правильный сигнал всей Европе после выборов в Европейский парламент в июне», - подытожил он.

Также Зеленский подчеркнул, что требуется прогресс в справедливом использовании замороженных активов РФ.