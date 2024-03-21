Премьер Нидерландов: Работаем, чтобы F-16 как можно скорее летали в небе над Украиной 21.03.2024, 23:38

Марк Рютте

Накануне Амстердам выделил более 150 миллионов евро на закупку боеприпасов для предназначенных Киеву истребителей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что продолжается работа над тем, чтобы истребители F-16 как можно скорее появились в небе над Украиной.

Об этом он сказал в специальном видеообращении во время 16-го ежегодного Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», сообщает «Европейская правда».

Премьер-министр подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В этом контексте, в частности, было подписано десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности, «чтобы показать, что мы остаемся преданными. Чтобы послать четкое сообщение Киеву, нашим международным партнерам и Москве, что мы непоколебимы».

«Несомненно, это означает, что мы должны превратить свои слова в действия. И именно это мы и делаем. В этом году на военную поддержку Украины Нидерланды выделят еще 2 миллиарда евро», – отметил Рютте.

Также он напомнил, что Нидерланды выделили 250 миллионов евро на инициативу Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов.

«И это не будет нашим последним вкладом. Мы так же упорно работаем над тем, чтобы 24 нидерландских F-16 как можно скорее летали в небе над Украиной», – подчеркнул он.

Премьер-министр также добавил, что не менее важный, – это вопрос ответственности и восстановления справедливости после окончания войны, сообщив, что 2 апреля Нидерланды как соорганизаторы будут принимать в Гааге конференцию «Восстановление справедливости для Украины».