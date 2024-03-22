Франция допустила, что помощь Украине может выйти за пределы поставок оружия 22.03.2024, 2:16

Начальник штаба вооруженных сил Франции сделал заявление.

Россия должна понимать, что Запад может не ограничиться в помощи Украине только поставками вооружений, заявил начальник штаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Бюркар, передает AFP.

По мнению генерала, президент Владимир Путин «построил свою операцию на идее, что Запад никогда не войдет на [территорию] Украины, а будет просто поставлять оружие», но это не так, и Запад должен показать это Путину. Начальник штаба отметил, что французский президент Эмманюэль Макрон, говоря о возможности отправки войск на Украину, хотел дать понять российскому коллеге, что на Западе осознают, что «поставлено на карту».

«Конфликт в Украине беспокоит нас, потому что мы вовлечены в его последствия. Поэтому европейцы должны быть способны пойти на риск, чтобы обеспечить безопасность Европы в предстоящее десятилетие», — считает Бюркар.

В конце февраля Макрон заявил, что на Западе «нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом, но в будущем ничего исключать нельзя».

17 марта Макрон допустил, что в какой-то момент «потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам», однако президент отказался «брать на себя инициативу» в этом вопросе.