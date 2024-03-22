Посол Франции: Есть страны, которых заинтересовала идея отправки войск в Украину 22.03.2024, 5:59

Гаэль Вейсьер

Гаэль Вейсьер заявил, что Париж готов делать все, чтобы поддержать Украину.

Есть страны, которые заинтересованы в предложении французского президента Эммануэля Макрона по отправке войск в Украину. Об этом на Киевском форуме безопасности заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, передает «Лига».

По его словам, для Франции Россия не враг, а оппонент, и она не собирается на нее нападать.

«Но мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается», – заявил Вейсьер.

Париж считает, что «сегодня не должно быть красных линий и не стоит воздерживаться от чего-либо, даже если будет необходимость присутствия войск в Украине».

«Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украины. Не будем сдерживать себя какими-то границами», – сказал дипломат.