Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам 10 22.03.2024, 8:02

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Взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье.

В пятницу, 22 марта, по всей Украине объявлена воздушная тревога - российские оккупанты устроили ракетный обстрел. Как сообщают Воздушные силы, российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона. Кроме того, сообщается о взлете МиГ-31К, носителя ракет «Кинжал» с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

В ряде городов Украины уже прогремели взрывы. В частности, громко было в Харкьове, Днепре, Запорожье, пишет «Главред».

Взрывы в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что враг нанес по Запорожью 8 ракетных ударов.

«Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем», - говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в 6:13 написал в Telegram, что уже более часа оккупанты атакуют Запорожье.

По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.

«К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется», - говорится в сообщении.

Взрывы в Харькове

В Харькове утром, 22 марта, прогремели около 15 взрывов. Жителей города предупредили об угрозе баллистического вооружения из Белгородской области. Также были зафиксированы крылатые ракеты на территории Харьковской области, державшие южный курс.

«Сейчас около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов», – сообщил в Telegram Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Он призвал всех жителей быть осторожными и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.

Позднее Терехов сообщил, что из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением.

«Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозку будут осуществлять автобусы по схеме блекаута», - добавил мэр города.

Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с интернетом.

Взрывы в Днепре

Под ударом российских ракет оказался и Днепр. В городе прогремела серия взрывов. Сообщается о работе ПВО.

В некоторых районах Днепра отсутствует свет, пишет Суспільне.

Взрывы в Кривом Роге

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о комбинированной атаке по городу вражескими ракетами и «шахедами».

«Есть попадание в объекты критической инфраструктуры», - написал он в Telegram.

«Где есть возможность лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. Напоминаю, что в городе работает 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть», - добавил Вилкул.

По его словам, в Кривом Роге введены графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.

Атака на Винницу

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что оккупанты применили гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет.

«Есть попадание в объект критической инфраструктуры», - написал он в Facebook.

В Хмельницкой области - проблемы со светом

В Хмельницкой области также утром 22 марта были слышны звуки взрывов.

В результате атаки в Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах исчез свет, пишет Суспільне.