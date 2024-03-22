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В Беларуси выросла цена на газ в баллонах

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  • 22.03.2024, 8:22
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В Беларуси выросла цена на газ в баллонах

Стоимость газа в баллонах подорожает до 1 рубля 54 копеек за 1 килограмм газа.

В Беларуси скорректирована стоимость сжиженного газа для населения в баллонах. Это предусмотрено постановлением МАРТ, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Стоимость газа в баллонах подорожает до 1 рубля 54 копеек за 1 килограмм газа. На данный момент баллоны объемом 1 литр (0,4 килограмма), 5 литров (2 килограмма), 12 литров (5 килограммов), 27 литров (11,4 килограмма) заправляют по цене 1 рубль 48 копеек за килограмм.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.

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