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Буданов признался, какую роль играет ГУР в рейде российских добровольцев в РФ

  • 22.03.2024, 8:39
  • 2,108
Буданов признался, какую роль играет ГУР в рейде российских добровольцев в РФ

И назвал главную задачу бойцов.

Главное управление разведки Минобороны Украины помогает российским добровольцам из легиона «Свобода России», Российского добровольческого корпуса (РДК) и «Сибирского батальона», действующих на территории России. Задача бойцов – помочь Украине отстоять территориальную целостность.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии «Суспільному». Он ответил очень лаконично и не стал вдаваться в детали.

«Поддерживаем, помогаем, советуем…», – сказал глава разведки.

На пресс-конференции 21 марта добровольцы сообщили, что цель №1 их рейда – помощь Силам обороны Украины, чтобы страна-агрессор проиграла в войне. Цель №2 – продолжить освободительный поход и поставить флаг РДК над кремлевской стеной.

«Соответственно, как Легион говорил: за каждый удар по Харькову мы будем наносить ответные удары по Белгороду. Поэтому наша освободительная операция на территории родины будет продолжаться», – подчеркнул Барановский.

Ранее Буданов заявил, что рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях РФ – начало борьбы за их страну. Борьба повстанцев переходит в новую фазу – не только бороться против фашистского режима, но и объединить оппозиционные силы «в один мощный кулак и спасти страну от падения в пропасть».

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