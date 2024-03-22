Начнутся аресты недвижимости режима за границей? 22.03.2024, 8:55

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Фото: Belsat

Ограбленные бизнесмены требуют от Минска компенсаций.

Подданный Великобритании Киабод Тутонян Машад подал иск против Беларуси в Международный центр урегулирования инвестиционных споров. Это учреждение – часть группы Всемирного банка, созданная в 1966 году для разрешения юридических споров между международными инвесторами и государствами, сообщает «Белсат».

Какую сумму бизнесмен требует с белорусских властей, пока неизвестно. Обстоятельства иска на сайте суда не обнародовали. Ответчиками по делу названы Республика Беларусь, а также президент, премьер-министр, министры иностранных дел, юстиции, экономики, энергетики и председатель Государственного комитета имущества.

Киабод Тутонян Машад инвестировал в компанию «Солар Лэнд», зарегистрированную в 2015 году. Фирма построила и эксплуатировала солнечную электростанцию в Чериковском районе на Могилевщине. Работать она начала в сентябре 2021 года. Общая сумма инвестиционных затрат на проект оценивалась в $170 млн.

С 2022 года эта частная компания продавала государству электроэнергию, получив почти 15,8 млн рублей. Однако государство снизило тариф и потребовало вернуть якобы переплаченное.

В январе этого года стало известно, что Экономический суд Могилевской области национализировал станцию из-за задолженности компании-собственника – те самые 15,8 млн рублей.

В марте объект выставили на аукцион со стартовой ценой 79,5 млн рублей (в пересчете – почти $25 млн). Однако торги не состоялись из-за отсутствия желающих.

На днях бизнесмен Александр Муравьев сообщил, что будет судиться с белорусским государством из-за потери своих активов. Речь может идти о 274 млн евро.

Некогда Муравьев занимал 36-е место в рейтинге самых состоятельных предпринимателей Беларуси. Через австрийскую компанию АТЕС Holding GmbН ему принадлежали несколько значимых активов – «Минский мотовелозавод», стеклозаводы в Елизово и Гомеле. В 2013 году у властей возникли вопросы к работе велозавода: мол, бизнесмен не инвестировал столько, сколько должен, а само предприятие не увеличило объемы производства.

Спустя два года, когда Муравьев отказался отдавать государству акции завода, силовики «неожиданно» заметили налоговые нарушения и другие преступления, якобы совершенные им: мошенничество и воровство. Бизнесмена осудили на 11 лет колонии, активы конфисковали.

В марте 2023 года стало известно, что Муравьев вышел на свободу, он уехал в Дубай. Условия его досрочного освобождения неизвестны.

«Полагаю, что шансы, чтобы выиграть, имеются», – сказал «Белсату» правовой советник Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк, рассуждая о перспективах таких судебных разбирательств. В целом, как отметил юрист, подобные процессы, когда инвесторы спорят с правительствами различных стран, – цивилизованная распространенная практика.

«Такие дела Беларусь уже проигрывала. Например, суд обязал Министерство юстиции Беларуси выплатить $20 млн российскому инвестору «Манолиум». Я не знаю, было ли выполнено это решение, однако еще на стадии споров были известны иностранные активы Беларуси: адвокаты на этой стадии могут принимать конкретные меры, чтобы затем налагать какие-то обременения на эти активы», – сказал Кирилюк.

Он пояснил, что в случае отказа Минска платить могут быть конфискованы активы белорусского государства в тех странах, которые признают юрисдикцию того или иного суда:

«Тот же санаторий в Литве. Уверен, что Беларусь в Евросоюзе имеет много недвижимости. Конфискация грозит во всех государствах, признающих решения арбитража, – то есть весь мир, за исключением некоторых друзей Путина. Проще всего, конечно, в ЕС».

Кирилюк напомнил, что белорусские иностранные активы не арестовывали, как российские, после начала войны. Поэтому забирать есть что.

«Здесь можно только посочувствовать нам всем, что деньги белорусских налогоплательщиков тратятся таким образом. Из украденных 100 миллионов Лукашенко вернет 150 со всеми процентами и штрафами. Разницу он возьмет из кармана белорусов. А дополнительно Беларусь недополучит инвестиций на миллиарды, так как такие дела попадают в отчеты всех международных консалтинговых компаний, рейтинговых, налоговых, правовых. У нас не будет никаких инвестиций, кроме китайских, а они не самые приятные», – подытожил собеседник «Белсата».