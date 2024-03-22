Российские оккупанты совершили самую масштабную атаку на энергетику Украины 22.03.2024, 8:57

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В стране вводят графики отключения света.

22 марта Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время.

Как написал в «Фейсбуке» министр энергетики Украины Герман Галущенко, зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.

По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

«К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС», - отметил он.

Галущенко добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

В Украине вводят графики отключения света

В ДТЭК добавили, что оккупанты обстреляли теплоэлектростанции и серьезно повредили оборудование.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко предупредил, что результаты обстрела будут не очень хорошие.

В каких областях ввели график отключения света:

Полтавская

Сумская

Днепропетровская

Кривой Рог