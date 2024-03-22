закрыть
22 марта 2024, пятница, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские оккупанты совершили самую масштабную атаку на энергетику Украины

  • 22.03.2024, 8:57
  • 1,506
Российские оккупанты совершили самую масштабную атаку на энергетику Украины

В стране вводят графики отключения света.

22 марта Россия осуществила масштабную атаку на энергетическую систему Украины за последнее время.

Как написал в «Фейсбуке» министр энергетики Украины Герман Галущенко, зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях.

По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

«К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС», - отметил он.

Галущенко добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

В Украине вводят графики отключения света

В ДТЭК добавили, что оккупанты обстреляли теплоэлектростанции и серьезно повредили оборудование.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко предупредил, что результаты обстрела будут не очень хорошие.

В каких областях ввели график отключения света:

Полтавская

Сумская

Днепропетровская

Кривой Рог

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип