Какой план у Путина? 1 Алексей Мельник

22.03.2024, 9:23

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Пожар нужно тушить.

Сейчас конец марта. Через несколько недель, когда земля подсохнет, Россия, скорее всего, сделает еще одну такую попытку масштабного наступления. Об этом свидетельствует и утренняя атака на столицу. Заметьте, что 40 с лишним дней не было массированных обстрелов в Украине. Это тоже знак того, что Россия все это время накапливала ракеты. Сегодняшняя 31 ракета на Киев, это, конечно, не то, что мы видели зимой 2022−2023 гг. Но от этого не легче.

В плане террористических методов со стороны России все происходит как обычно. Стоит вспомнить недавнюю атаку на Одессу, когда было нанесено несколько ударов искандерами с периодом времени в расчет на то, что там будут спасатели. То есть — с расчетом на максимальное количество жертв. Это очень показательная атака, попадающая под эту категорию террора — запугивание.

То, что касается рейдов в Белгородскую область, обстрелов Белгорода, это также, на мой взгляд, не является попыткой Украины отвечать России той же «монетой». Ну, по крайней мере, мне хотелось бы верить в то, что это является частью более масштабного стратегического замысла. И, скажем так, методы, которые сейчас применяются Украиной, они в рамках соблюдения международных законов ведения войны. Я не буду говорить, что эти границы уже переходят. Но это сознательный риск. Это, по меньшей мере, может повлечь репутационные потери Украины как на международном уровне, так и может иметь далеко неоднозначный эффект на мобилизацию российского населения.

Эти обстрелы крупных городов Украины происходят на фоне уменьшения помощи. Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, вчера сказал, что у Байдена нет плана Б. То есть Украина получит то, что проголосует Конгресс. А если не проголосует, то не получит. Но сейчас перспектива предоставления — назвать это сейчас помощью или кредитом — для Украины это чрезвычайно важно. Нам сейчас крайне важно, чтобы эта сумма поступила не в виде кэша, а в виде поставок. Чтобы она поступила как можно скорее. Поэтому, как по мне, сейчас ситуация лучше, чем это было два месяца назад. Лучше тем, что, по крайней мере, надежда есть. Сейчас вероятность значительно выше, что этот вопрос будет решен в той или иной форме. И сейчас не так важно то, устраивает ли украинцев помощь в кредит. Ситуация сейчас — это тот случай, когда бушует пожар и его надо тушить, а потом уже думать, как мы будем благодарить и кого благодарить, как и с кем мы будем рассчитываться. Потому что если сейчас этот пожар не погасить, то тогда, в принципе, и разговор, как мы будем эти деньги отдавать, беспредметный.

Но, как всегда, нет худа без добра. Этот кризис при всех шоковых последствиях довольно сильно взбодрил наших европейских партнеров. Как надолго их бодрости хватит — есть ряд факторов, от которых это зависит. Как и любые демократии, это, кстати, касается перспектив того, что потенциально будет делать Трамп, если станет президентом, они будут руководствоваться в своих решениях только тем, чего хотят их общества. Поэтому, пока будет поддержка, то политики будут работать на сохранение этой поддержки и до тех пор нам нет причин слишком сильно волноваться относительно того, что Европа когда-либо махнет на украинцев рукой.

Но сейчас, подчеркну, должны тушить пожар всеми доступными методами. Потому что сейчас у нас конец марта, и есть признаки того, что Россия готовит большое наступление, серьезную активизацию, по мере улучшения погоды. Вопрос — куда они двинутся. Вряд ли это будет совсем неожиданностью для Украины. Ведь на сегодняшний день провести развертывание такого серьезного расчета незамеченным — невозможно. Украинская разведка, украинское командование будет заблаговременно знать это, в том числе с помощью наших партнеров. Поэтому это направление будет заранее известно.

Сейчас я не хотел бы гадать, куда двинутся рашистские войска. Путин несколько анонсов сделал, мол, что их очень беспокоит судьба Белгорода. Поэтому, скажем так, восточное направление под угрозой. Возможно, будет попытка развить наступление на Авдеевском участке. Единственное, еще раз подчеркиваю — вряд ли это должно стать для Украины неожиданностью.

Алексей Мельник, New Voice