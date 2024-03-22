Фильм об Андрее Санникове покажут в Хайнувке, Белостоке и Бельске-Подляском 22.03.2024, 9:49

Первый показ — уже сегодня.

Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope», главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, покажут в польских городах — Хайнувке, Белостоке и Бельске-Подляском.

22 марта фильм покажут в Музее и центре белорусской культуры в Хайнувке. Начало — 17:00.

23 марта — Белосток, кинотеатр Forum, 18:00.

24 марта — Бельск-Подляски, кинотеатр, Zniczh 16.00

Напомним, что премьера фильма состоялась 21 января 2023 года в швейцарском Золотурне на престижном 58-м фестивале швейцарского кино. Режиссер фильма — Павел Сичек.

25 ноября польская премьера фильма «This Kind Of Hope» прошла в Варшаве.