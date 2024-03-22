Задержали всю семью калиновца Дениса Урбановича 3 22.03.2024, 10:03

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И ряд «молодофронтовцев».

«Молодой фронт» в своем аккаунте в Telegram сообщил о задержании с 19 по 22 марта 18 молодофронтовцев.

Задержаны также два брата руководителя «Молодого фронта», Дениса Урбановича — Максим и Артем, а также отец Иосиф и сестра Мария Урбанович.

Сообщается, что все задержаны ГУБОПиКом, а Максим был сильно избит сотрудниками КГБ, после чего был этапирован в СИЗО КГБ.

Также вчера вечером и сегодня утром в Логойске были задержаны еще четыре человека, один из них молодофронтовец Никита Потемкин, Игорь Урбанович, имена еще двух парней проверяются, сообщает МФ.