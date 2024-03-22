Замороженный вождь 1 Алексей Мельников

22.03.2024, 10:12

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Прошло полгода.

Прошло полгода с момента, когда профессор Соловей запустил слух о кончине Путина и его помещении в холодильник.

Между прочим, это – плагиат ранних советских времен. И Валерий это знает.

Чтобы отметить полугодовую годовщину запущенной версии профессора Соловья, приведем отрывок из донесения ОГПУ в связи с кончиной Ленина:

«24 января 1924 года. Московская губерния. Распространяются слухи, что т. Ленин умер уже 6 месяцев назад и все время был в замороженном виде, и только благодаря требованию съезда Советов, чтобы Ленин был показан живым или мертвым, пришлось объявить о его смерти. В связи с этими слухами наблюдается выемка из сберегательных касс». (Неизвестная Россия. XX век. Книга четвертая. М: Московское городское объединение архивов, 1993. с.13)

У нас, кстати, после объявления профессора Соловья, народ в Сбербанк, вроде бы, не побежал. Оказался устойчивым.

Алексей Мельников, Telegram