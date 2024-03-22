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Российские самолеты бомбят Белгородскую область

  • 22.03.2024, 10:27
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Российские самолеты бомбят Белгородскую область

За последние двое суток на регион сброшены 4 ФАБ.

Российские самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область, сообщают источники ASTRA.

За последние 2 суток на регион сброшены 4 ФАБ.

Накануне, 21 марта, ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Грайворонского городского округа. Эвакуации не было, пострадавших нет, авиабомбу изъяли.

В этот же день, 21 марта, еще одну ФАБ-500 нашли уже в Борисовском районе Белгородской области, в районе села Крюково. Эвакуации не было, пострадавших нет, авиабомбу планируют уничтожить сегодня.

Накануне появилась информация еще как минимум о 2 упавших в регионе ФАБ — в селе Введенская Готня и в селе Замостье.

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