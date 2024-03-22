Российские самолеты бомбят Белгородскую область
- 22.03.2024, 10:27
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За последние двое суток на регион сброшены 4 ФАБ.
Российские самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область, сообщают источники ASTRA.
За последние 2 суток на регион сброшены 4 ФАБ.
Накануне, 21 марта, ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Грайворонского городского округа. Эвакуации не было, пострадавших нет, авиабомбу изъяли.
В этот же день, 21 марта, еще одну ФАБ-500 нашли уже в Борисовском районе Белгородской области, в районе села Крюково. Эвакуации не было, пострадавших нет, авиабомбу планируют уничтожить сегодня.
Накануне появилась информация еще как минимум о 2 упавших в регионе ФАБ — в селе Введенская Готня и в селе Замостье.