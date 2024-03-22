Стало известно, какие повреждения получила ДнепроГЭС после удара россиян 6 22.03.2024, 11:12

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По энергетической инфраструктуре Украины нанесен самый масштабный удар за всю историю.

В результате ракетной атаки 21−22 марта по энергетической инфраструктуре Украины нанесен самый масштабный удар за всю историю, в то же время энергосистема в целом продолжает работать стабильно.

Об этом сообщил глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона, пишет New Voice.

«Это была самая крупная, наверное, за все время атака по энергосистеме Украины. Она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть, не только крылатые ракеты, но также шахеды и балистические ракеты. Атака была осуществлена по разным регионах Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет Укрэнерго», — рассказал CEO.

По его словам, есть повреждения энергообъектов во многих регионах. «Особенно досталось городу Харьков — здесь масштаб повреждений больше, чем в других регионах. Мы сейчас работаем вместе с коллегами из облэнерго и другими операторами критической инфраструктуры над быстрым планом восстановления электроснабжения для города», — отметил Кудрицкий.

Он предупредил, что в целом пока энергетики будут устранять последствия атак, в пятницу, 22 марта, могут быть ограничения энергоснабжения в разных регионах, в частности, на левобережной Украине.

«Это контролируемые ограничения энергопотребления, они необходимы энергетикам для того, чтобы энергосистема работал целостно и для того, чтобы мы могли восстановить безопасно работу тех энергетических объектов, которые были поражены», — пояснил глава Укрэнерго.

По его словам, непосредственно атака на Днепровскую ГЭС (ДнепроГЭС) тоже является самой крупной атакой на этот объект за все время и враг преследовал целью полностью вывести гидроэлектростанцию из строя — на ДнепроГЭС сейчас идут работы по оценке повреждений.

«Пока нет информации относительно рисков по прорыву дамбы — повреждения большие, однако они относятся непосредственно к гидроэлектростанции в плане производства электроэнергии», — уточнил Кудрицкий.

По его словам, в течение дня 22 марта планируется привлечь техническую помощь в плане импорта электроэнергии.

«Нам нужно еще оценить характер и масштаб последствий атаки по энергообъектах после того, как сняли тревогу, однако тот объем энергооборудования и персонал, который работает на энергообъектах — его достаточно, чтобы выполнять восстановительные работы», — прокомментировал CEO.

Он подчеркнул, что энергосистема работает стабильно, она не утратила свою целостность, и несмотря на беспрецедентный масштаб атаки, вопрос восстановления электроснабжения остается только вопросом времени.