«Беларуская выведка»: Лукашенко почувствовал запах заговора 5 22.03.2024, 11:16

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Идет масштабная чистка в ОАЦ.

Telegram-канал «Беларуская выведка» сообщает, что Лукашенко начал чистку среди силовиков:

- Его задача - избавиться от потенциальных «предателей». Под предателями он понимает ключевых силовиков, поддерживающих вредоносные контакты с Москвой и представляющих угрозу его личной безопасности и безопасности режима. Точечная чистка в свое время началась с СБП и АП, затем прошла в КГБ и Совбезе. Подозреваемые в связях с Кремлем/СВР/ФСБ должностные лица тихо постепенно освобождали руководящие должности силового блока и перемещались на «безопасные» места в другие сектора.

В свое время Лукашенко был очень удивлен, когда окончательно осознал, что основным «гнездом» для россиян являлась его собственная СБП. Бегство в Москву под защиту (Патрушева-Грызлова) Наумова, «измена» Втюрина, координируемые Москвой подписанты протестного письма против насилия в 2020 Бородич и Шинкевич - небольшой список бывших начальников СБП, утративших личное доверие и каждый в свое время обвиненный в связях с Москвой. Реально пострадал лишь схваченный с поличным Втюрин (осуждение официально за взятку, а неофициально - за измену), перешедший красную линию. Остальные пока что временно «прощены».

Пришло время зачистки ОАЦ.

Андрей Павлюченко, как бывший начальник СБП, был исключением и считался кристально чистым, находился в прямом подчинении Виктора Лукашенко и пользовался его безграничным доверием. В 2020 действовал показательно четко и оказал неоценимые услуги режиму… Но. За годы своего командования он превратил ОАЦ в «стол заказов» для восточных соседей разных мастей.

Через ОАЦ, по просьбе кремлевских спецслужб или за серьезное вознаграждение московских коммерсантов, стало возможно решить любой вопрос в синеокой, получить любую информацию или расправиться с любым бизнесом/неугодным коммерсантом. Схемы завораживали своими оперативными замыслами.

Генпрокуратура, МВД, КГБ, ДФР прекрасно знали сложившуюся ситуацию, но вынужденно подыгрывали на оперативном просторе, боясь вызвать гнев Виктора Лукашенко. Излюбленным инструментом реализации «заказов» Павлюченко являлся его бывший коллега по «личке» СБП, в свою бытность начальник ГУБОП и К - Карпенков, через которого он обтяпывал особенно деликатные делишки, умело водя за нос своего шефа. Руководству ОАЦ удавалось годами манипулировать всем силовым блоком для достижения собственных корыстных целей. Счет оказываемых «платных услуг» исчислялся десятками миллионов долларов. Схемы работали безупречно, но за заслуги перед Лукашенко и при личном покровительстве Виктора, на них прикрывали глаза. А вот безопасностью цифрового инфопространства особо не занимались.

Лишь когда Лукашенко лично окончательно осознал, что цифровая и информационная безопасность страны безнадежно провалена, фокус особого внимания на этот раз сконцентрировался на ОАЦ и его руководстве. Когда стало очевидным, что западные и российская разведки и даже «змагары» чувствуют себя в цифровом пространстве нашей страны, как рыба в воде, Лукашенко почувствовал запах заговора.

Лукашенко окончательно убедился, что ОАЦ все эти годы втирал ему очки, «взаимодействуя» и «координируя», а на самом деле фактически дублируя в своих ведомственных и личных корыстных интересах функции оперативных подразделений МВД, КГБ и ДФР, манипулировал Генпрокуратурой, но при этом полностью упустив свою основную функцию - кибербезопасность и защиту информации. Выражаясь нашим профессиональным языком, «решение вопросов», прикрываясь именем «Самого», занимало большую часть оперативной деятельности ОАЦ, оставив цифровую безопасность режима на растерзание соперников.

ОАЦ ждут кардинальные изменения. В штабе Лукашенко готовят кадровые решения, виновные будут привлечены к ответственности. Главная задача - упорядочивание и сдерживание российского и оппозиционного фактора в инфополе. Спецслужба будет радикально перестроена и направлена на выполнение своих основных функций: электронная разведка и контрразведка.