Орбан рассказал, когда Запад может отправить войска в Украину 5 22.03.2024, 11:26

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Премьер Венгрии заявил, что самые неожиданные сценарии становятся реальностью.

Через два-три месяца в Украине появятся западные войска, допустил 22 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что предыдущее развитие конфликта показывает, что невероятное поначалу становится реальностью спустя время.

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием. Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски <…>», — сказал он в интервью радио Kossuth.

Орбан напомнил, что сейчас ведутся разговоры о передаче Германией Украине дальнобойных систем, которые могут нанести удары вглубь России. То, что поначалу казалось абсурдным, через два-три месяца становится реальностью, заключил он.