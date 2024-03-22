В Сети смеются над фальстартом белорусской космонавтки 1 22.03.2024, 11:35

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У «Роскосмоса» снова что-то пошло не так.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» был отменен за 20 секунд до старта. В корабле находились россиянин Олег Новицкий, американка Трейси Дайсон и первая космонавтка Беларуси Марина Василевская. Им пришлось покинуть корабль. Отмена произошла из-за того, что в положенное время не включились двигатели ракеты. Причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Пуск перенесен предварительно на 23 марта.

Kasparov.ru собрал реакцию Сети на фальстарт белорусской космонавтки.

Эль Мюрид:

«Ну, всё бывает в первый раз. В любом случае, отмена старта за 20 секунд до него - это лучше, чем если бы что-то случилось через 20 секунд после него».

Телеграм-канал «Агрегатор Правды»:

«Двигатели ракеты «Союз», которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время, об этом сообщили в трансляции НАСА».

Телеграм-канал «ПроКуратор»:

«Запуск перенесли на 23 марта, но не факт, что еще отважатся сделать это. Все-таки с живыми людьми на борту».

Телеграм-канал «Не ТВ»:

«Роскосмос» снова облажался

Об этом стало известно во время трансляции NASA. Там же была названа причина отмены запуска — двигатели ракеты «Союз» не включились в положенное время

Корабль должен был стартовать с космодрома Байконур, но во время прямой трансляции прозвучала команда автоматической отмены запуска.

На борту «Союз МС-25» к МКС должны отправиться российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская, американская астронавтка Трейси Дайсон.

Вторая попытка запуска корабля «Союз» к МКС состоится не ранее субботы».

Телеграм-канал «Ваш покорный слуга QR-Кот»:

«Ай, Википедия! Поторопилась... На самом деле все не столь страшно: ну, сбой. Но ведь до старта. Я тут посмотрел то ли злопыхательства, то ли радостные сожаления у некоторых авторов (которые, вроде бы, любят США, но почему-то забыли, что американская астронавтка тоже на борту «Союза»). Но ничего фатального не произошло. Бывали ситуации хуже - например, с вынужденными суборбитальными полетами (в 1975-м и в 2018-м). Были и другие аварии. Но безаварийной космонавтики нету ни у кого. И гарантий, что техника никогда-никогда не подведет, нету ни у кого. И в любом случае, я желаю космонавтам «Союза МС-25» - россиянину, американке и гражданке Беларуси - успешного старта, успешного полета и успешного приземления».

Телеграм-канал «Депутатские будни»:

«Похоже период романтизма никак не покинет Роскосмос. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» должна была стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур 21 марта в 16:21. Знаковое символическое событие в день оглашения итогов выборов президента России Владимира Путина не состоялось. Запуск «Союза» с экипажем из трех человек, который должен был полететь на МКС сегодня днем, отменили в последнюю минуту: сработала автоматика. Триумфа не получилось, а любителям метафизики во власти стоит насторожиться.

...Конечно положительный момент в том, что удалось избежать жертв и разрушений во время неудачного запуска. Пуск перенесли на утро 23 марта, глава Роскосмоса Борисов сообщил, что ему придется остаться на космодроме Байконур до повторного запуска, видимо будет отгонять «нечистую силу», ведь в день Весеннего солнцеворота в космос «не пустили».

Телеграм-канал «Экономика»:

«Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-25» к Международной космической станции отменили из-за падения напряжения химического источника тока, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока», — сказал Борисов».

Телеграм-канал «Закрытый космос»:

«Сбывшееся пророчество

Году в 2016-2017 директор одного из предприятий Роскосмоса в приватной беседе пожаловался на череду аварий ракет-носителей, преследовавших Роскосмос особенно сильно в 2010-х годах, и сделал вывод, что потеря компетенций в Роскосмосе доведет ситуацию до того, что случится авария во время пилотируемого пуска. Его слова были пророческими. В 2018 году такая ситуация произошла. Однако тогда Роскосмос предпринял ряд решений, которые до сегодняшнего дня обеспечивают безаварийную серию пусков ракет-носителей. Но мы понимаем, что статистика вещь упрямая. Когда-нибудь авария произойдет. И дай Бог, чтобы она произошла не с экипажем на борту.

Учитывая, что в Роскосмос в последние годы пришло много представителей авиационной отрасли, где катастрофы вещь обыденная, думаю, они даже не задумываются, что можно обеспечить полеты без аварий и катастроф.

Да, товарищи авиаторы?

Инсайдерская информация. Прошел наддув баков горючего и окислителя ракеты «Союз-2.1а», а «поджиг» двигательной установки - нет. Автоматика отбила пуск. Сейчас телеметристы просматривают информацию, чтобы разобраться в причинах.

Пока говорят о возможности переноса пуска на 23 марта, но ЦУП предлагает перенести запуск на 26 число».

Телеграм-канал «Цитадель Темного Властелина»:

«Критическая масса одичания и непрошибаемого идиотизма вкупе с развалившимся управлением дала о себе знать и проявилась вот таким случаем. Вероятно, первым на перспективу. Не понимаю, что ему не нравится? Хорошо ещё, что успели за 20 секунд «до», а не через 20 «после».

Телеграм-канал «Русский декаданс»:

«С космонавтикой все еще не прет. Российские ракеты не особо хорошо работают на создание, пока только на уничтожение».