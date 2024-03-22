Топ-чиновник НАТО: Альянс готов к потенциальному конфликту с Россией 22.03.2024, 11:53

B НАТО поняли изменение ситуации с безопасностью еще в 2014 году.

Высший военный чиновник НАТО считает, что страны Альянса подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией.

Как пишет «Европейская правда», об этом сказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрмияInform в Киеве в ответ на вопрос, готов ли Альянс к такому развитию событий.

Адмирал Бауэр отметил, что в НАТО поняли изменение ситуации с безопасностью еще в 2014 году, после российской оккупации Крыма. С 2019 года страны Альянса начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

- Теперь мы все понимаем, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась (...)

Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что ты имеешь. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего, – отметил Роб Бауэр.

На вопрос о готовности на восточном фланге НАТО, для которого потенциальные угрозы самые высокие, он напомнил, как Альянс с 2016 года расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны – в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

- Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью с батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно, – отметил адмирал.

Он добавил, что современная война имеет также другие измерения, как киберпространство или атаки в космосе, а также у России есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море.

- Было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду. И именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует в случае необходимости, – добавил Роб Бауэр.

Он отметил также, что не слишком обеспокоен перспективами усиления угроз от России после переизбрания Путина, потому что война против Украины ослабила Россию, а пополнение и модернизацию ее войска будут затруднять западные санкции.

- Мы видим, что Россия имеет возможности производить значительные объемы оружия, но его качество постоянно снижается с начала войны. Они имеют определенные планы, но находятся в войне, поэтому им нужно много времени. Для них это не будет легко, – сказал адмирал.

Роб Бауэр также прокомментировал дискуссию о потенциальном размещении военных какой-то из стран НАТО в Украине, отметив, что это затрагивает интересы всех союзников, поэтому такие решения даже одной страны требуют консультаций между ними.