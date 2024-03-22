Песков: Россия находится в состоянии войны 22.03.2024, 12:09

Пресс-секретарь Кремля заявил, что «СВО» закончена.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru заявил, что Россия находится в состоянии войны.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», - указал представитель Кремля.

Напомним, после начала войны против Украины слово «война» в РФ было криминализировано.