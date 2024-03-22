До самого дна 24 22.03.2024, 12:20

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Российское телевидение за 7 лет потеряло почти 20 миллионов своих зрителей.

Российское телевидение за 7 лет потеряло более 25 млн своих зрителей. Телезрители уходят на YouTube, а информацию все чаще ищут в Google, пишет «Точка».

Около 25 млн россиян перестали смотреть телевизор, выяснил проект «Можем объяснить», изучивший телерейтинги и данные ВЦИОМ за последние 7 лет. По последним данным, ТВ сейчас не смотрят 30% россиян (хотя 7 лет назад таковых было всего 13%). То есть сейчас телевизор не смотрят около 44 млн человек, а 7 лет назад «ящик не включали» всего 18,7 млн.

7 лет назад рейтинги самых популярных передач в аудитории «все 4+» регулярно были выше 8%. А иногда достигали 9,1%. В 2024-м телерейтинги достигли абсолютного минимума за 7 лет и сейчас едва доходят до 5%. В результате с 2017 самые популярные передачи федерального ТВ (входящие в топ-10) потеряли около 40% своей аудитории.

Теленачальники пытаются вернуть аудиторию возвращением старых форматов. В игру «Кто хочет стать миллионером» вернули обычных людей, в эфире снова появились «Фабрика звезд», «Счастливы вместе», «Папины дочки», «Самый умный» (часть этих передач вышли с обновленными названиями). Но ни одна из них не попала даже в топ-50.

Запрос же на неподцензурную информацию только увеличивается. По данным все того же Mediascope, за последние два года месячная аудитория YouTube в России выросла на 7 млн человек, Google — на 8 млн.