Взбунтовавшийся российский генерал Попов отказался увольняться 2 22.03.2024, 12:39

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Ему предлагали два варианта.

Как стало известно Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», взбунтовавшейся экс-командующий 58-й Армией российских Вооруженных сил генерал-майор Иван Попов, которого вызвали в Москву из Сирии, и потребовали уволиться, угрожая существующим делом о превышении должностных полномочий, отказался уволиться по собственному желанию или по состоянию здоровья, как это ему предлагалось.

Для того, чтобы затянуть процесс реализации решения руководства Минобороны об увольнении, Попов лег на стационар в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка. Таким образом Попов надеется дождаться кадровых ротаций в руководстве Минобороны и Генштаба в рамках возможных перестановок в правительстве.

Напомним, что Минобороны РФ отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». После этого российский генерал обвинил Шойгу в предательстве и обратился к своим «гладиаторам».