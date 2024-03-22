Три логические задачи для детей, которые ставят взрослых в тупик 5 22.03.2024, 12:43

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Испытайте себя.

Логическая числовая головоломка – идеальный способ размять мозги. Готовы проверить свои силы?

Предлагаем вам решить три интересные задачки для тренировки нестандартного мышления. Удивительно, но дети намного проще и быстрее справляются с подобными логическими головоломками, чем взрослые.

Готовы проверить себя?

Задача 1

Начнем с простой головоломки для шестиклассников. Чему равно 5331?

Задача 2

Эта задачка чуть сложнее. Сможете ли вы понять скрытую логику?

Задача 3

Головоломка еще сложнее! Чему равно 563415?

Смогли ли вы понять скрытую логику этих головоломок? К каждой из них – свой подход.

Решения можно посмотреть здесь.