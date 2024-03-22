«Тунеядцев» решили пересчитывать ежемесячно 8 22.03.2024, 12:45

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Новые правила вступят в силу уже с 1 мая.

Райисполкомы вносят изменения в «Положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения». Комиссии были созданы райисполкомами в 2018 году для формирования списков граждан, которые должны оплачивать отдельные коммунальные услуги по повышенным тарифам.

Как отмечает «Флагшток», главным новшеством станет ежемесячное обновление списков трудоспособных граждан, «не занятых в экономике». Ранее обновление данных происходило один раз в квартал.

Список «тунеядцев» будет формироваться на основе электронной базы данных, подписываться председателем районной комиссии не позже 26-го числа каждого месяца. До конца месяца он должен быть утвержден председателем райисполкома и уже 5 числа следующего месяца списки «тунеядцев» поступят в ЕРИП для начисления коммунальных платежей по повышенным тарифам.

Как и прежде в «тунеядские» списки будут включать также тех, кто выехал за границу. Включение этих граждан в электронную базу будет осуществляться ежемесячно до 9-го числа.

С 1 мая каждый гражданин сможет узнать о том, попал ли он в базу граждан «незанятых в экономике» уже первый день каждого месяца. Это можно будет сделать на Едином портале электронных услуг, выбрав услугу «Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике». Примечательно, что сервис доступен только на территории Беларуси.

Информация о людях, попавших в списки граждан «незанятых в экономике» теперь будет накапливаться и храниться не менее трех лет.