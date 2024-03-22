«Было два прямых попадания»: в Украине заявили о критическом состоянии одной из станций ДнепроГЭС 4 22.03.2024, 12:54

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Она не работает.

Российские оккупанты запустили по Днепровской ГЭС две ракеты, которые прямым попаданием повредили станцию, в частности, опору и подкрановые балки. Одна из станций — ГЭС-2 — в критическом состоянии, сообщил в эфире «Радио Свобода» директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в пятницу, 22 марта.

Он пояснил, что ДнепроГЭС в Запорожье состоит из двух станций, обе пока не работают.

«ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Мы предпринимаем меры, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что из-за станции мы не можем обрабатывать воду», — сказал Сирота.

По его словам, необходимо полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование станции. Сирота предположил, что ГЭС-2 определенный период не сможет работать или будет функционировать в ограниченном режиме. Подробная информация о последствиях российских ударов по ГЭС будет известна в течение дня, добавил он.

Жертв среди сотрудников ДнепроГЭС нет, сказал глава Укргидроэнерго.