Россиянин умудрился утопить плавающий БТР, а потом уселся на берегу горевать 4 22.03.2024, 13:05

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Видеофакт.

Слишком низкая квалификация экипажей российской военной техники, а также нарушения ими элементарных правил эксплуатации, приводит к очень забавным последствиям, пишет New Voice.

Так, украинские военные опубликовали в соцсетях видео с одним из самых нелепых случаев потери бронетранспортера.

Дело в том, что российский механик-водитель так спешил «взять Киев за три дня», что каким-то образом умудрился утопить плавающий БТР-82.

Русосвиня біля Авдіївки втопила БТР, сидить уявляє на який калібр його тепер напуканять😂👌😎 pic.twitter.com/W8rgaYG4sd — Сергій Нещадим (@nevedimka123) March 21, 2024

Судя по всему, заметив впереди водную преграду, захватчики решили, что с легкостью смогут ее преодолеть, однако, что-то пошло не так, в результате чего бронетехника оккупантов пошла ко дну.

При этом выбравшийся их нее россиянин оказался настолько потрясен произошедшим, что не придумал ничего лучше, чем просто усесться на берегу, чтобы погоревать.

Судьба остальных членов экипажа утонувшего БТР неизвестна.

При штурме позиций 92 ОШБр русские утопили свой БТР, но выжившего водителя оставили на берегу. Видимо, ему и прийдется отвечать за потерянную машину. pic.twitter.com/GbodD4GUPy — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) March 21, 2024