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Россиянин умудрился утопить плавающий БТР, а потом уселся на берегу горевать 

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  • 22.03.2024, 13:05
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Россиянин умудрился утопить плавающий БТР, а потом уселся на берегу горевать 

Видеофакт.

Слишком низкая квалификация экипажей российской военной техники, а также нарушения ими элементарных правил эксплуатации, приводит к очень забавным последствиям, пишет New Voice.

Так, украинские военные опубликовали в соцсетях видео с одним из самых нелепых случаев потери бронетранспортера.

Дело в том, что российский механик-водитель так спешил «взять Киев за три дня», что каким-то образом умудрился утопить плавающий БТР-82.

Судя по всему, заметив впереди водную преграду, захватчики решили, что с легкостью смогут ее преодолеть, однако, что-то пошло не так, в результате чего бронетехника оккупантов пошла ко дну.

При этом выбравшийся их нее россиянин оказался настолько потрясен произошедшим, что не придумал ничего лучше, чем просто усесться на берегу, чтобы погоревать.

Судьба остальных членов экипажа утонувшего БТР неизвестна.

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