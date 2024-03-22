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«Ник и Майк»: Беларусь ждет мобилизация

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  • 22.03.2024, 13:08
  • 7,128
«Ник и Майк»: Беларусь ждет мобилизация

Тех, кого уже вызывали в военкоматы, стоит задуматься.

Заявление Шойгу о необходимости создания 2 общевойсковых армий абсолютно укладывается в описанную нами логику поведения российского агрессора на этот год. Точнее — до выборов президента США, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Создать новые подразделения без массовой мобилизации в том или ином виде невозможно. Соответственно, полностью обнуленный Путин займётся этим уже в ближайшее время. Особое внимание уделят тем, кто засветился в ходе последних мирных протестов (от сбора подписей до хождения в наблюдатели и т.д.), оставившим тем или иным способом свои персональные данные или попавшим под видеонаблюдение. Схема, отработанная в Беларуси. Только там аресты, а тут будут аресты и армия.

Беларусь хунты в этом случае превратится в большой тренировочный лагерь. Очень близко к театру военных действий и относительно безопасно.

Здесь ключевая развилка: будут ли функционировать старые красные линии, или все же многотысячные тренировочные лагеря террористов-агрессоров вызовут ответные действия. Причем любой ответ плох. Терпеть — преступно, отвечать военными действиями — поздновато.

Путин свою реконфигурацию завершил. Лукашенко растянул, но за остаток марта-апрель должен управиться или «управят» его.

Беларусь тоже ждут мобилизационные мероприятия. Тем, кто уже поучаствовал в сверке данных, сборах и т.д., стоит задуматься.

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