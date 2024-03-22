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Игорю Карнею присудили три года колонии

  • 22.03.2024, 13:23
Игорю Карнею присудили три года колонии

Экс-журналиста задержали летом.

В Минске судья Сергей Кацер приговорил бывшего журналиста Игоря Карнея к трем годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 20 тысяч рублей, передает «Радыё Свабода».

Журналиста обвинили в «участии в экстремистском формировании» по ч. 3 ст. 361-1 УК. Из пропагандистских СМИ ранее стало известно, что его преследовали за сотрудничество с Белорусской ассоциацией журналистов (БАЖ).

56-летнего Игоря Карнея задержали утром 17 июля 2023 года после обыска в его квартире.

Сначала ему назначили административный арест,но на свободу он не вышел — из Окрестина Игоря перевели в СИЗО в рамках уголовного дела за участие в «экстремистском формировании» (ч. 3, ст. 361).

Дело рассматривал судья Сергей Кацер. Игорю Карнею грозило до шести лет колонии.

Его жена и дочери уехали из Беларуси.

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