Генерал ВСУ: Мы вывели часть бригад с фронта 22.03.2024, 13:35

Главная задача Киева — создание новых группировок.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что часть украинских бригад выведены с фронта в районы восстановления. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, пишет liga.net.

По его словам, работа проводится планово, а главная задача — это морально-психологическое состояние войск и создание новых ударных группировок.

«Партнеры понимают, что Россия не остановится в случае поражения Украины. Эта страна живет внешним конфликтом. Было очень мало периодов, когда Россия с кем-то не воевала. Там много людей, которые почуяли запах крови и Москва не пустит их назад, так как это приведет к коллапсу», — сказал Павлюк.

Он отметил, что все западные военные понимают, что следующей будет страна НАТО, если Украина падет.

«Делают все возможное для помощи, но, к сожалению, финансовый ресурс, который выделяется, не позволяет полностью покрыть наши потребности», — заявил военачальник.