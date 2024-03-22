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Придут ли прокуроры за Песковым

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  • Telegram-канал «Малюта Скуратов»
  • 22.03.2024, 13:46
  • 5,324
Придут ли прокуроры за Песковым

Как теперь?

На пятый день после президентских выборов Песков выдал:

«Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации».

А теперь давайте вспомним хотя бы прокурора Вагурина из Тверского суда Москвы. Шел июль 2022 года (по Русской службе BBC):

«В ходе осмотра установлено, что на интернет-ресурсе систематически размещались публикации, содержащие недостоверную общественно-значимую информацию относительно проведения специальной военной операции на территории Украины - повсеместно на сайте упоминается слово "война"».

Прокурор, пишет BBC, объяснил суду, почему нельзя писать и говорить «война».

Во-первых, по его словам, «объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие)».

Во-вторых, «недостоверное изложение сути проводимой военной операции [в Украине] с одновременным использованием термина «война» представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов, как в социальной, так и в экономической сферах».

И как теперь: прокуроры придут за Песковым или Песков начнет являться дезориентированным прокурорам? Кстати людей, осужденных, за «неправильное до сегодняшнего дня» слово теперь отпустят?

Telegram-канал «Малюта Скуратов»

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