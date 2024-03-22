В аэропорту Мадрида появилась зона ожидания для собак 3 22.03.2024, 13:49

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В ней животные могут свободно гулять.

В международном аэропорту Мадрид — Барахас появилась зона ожидания для собак. Она сделает комфортнее путешествия с питомцами.

Площадка на открытом воздухе размером около 50 квадратных метров расположена в зоне прибытия терминала Т1. На ней животные могут свободно гулять. Оставить собаку в одиночестве не получится: по правилам, хозяева должны всегда находиться поблизости.

Собаки могут справить на площадке нужду (для этого на ней есть песочница и пакеты для уборки), утолить жажду и поиграть.

Зона ожидания для собак в терминале Т1 — лишь первая из серии площадок, предназначенных для домашних животных. В дальнейшем подобные места появятся на всей территории международного аэропорта.