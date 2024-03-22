В аэропорту Мадрида появилась зона ожидания для собак

В аэропорту Мадрида появилась зона ожидания для собак3
- 22.03.2024, 13:49
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В ней животные могут свободно гулять.
В международном аэропорту Мадрид — Барахас появилась зона ожидания для собак. Она сделает комфортнее путешествия с питомцами.
Площадка на открытом воздухе размером около 50 квадратных метров расположена в зоне прибытия терминала Т1. На ней животные могут свободно гулять. Оставить собаку в одиночестве не получится: по правилам, хозяева должны всегда находиться поблизости.
Собаки могут справить на площадке нужду (для этого на ней есть песочница и пакеты для уборки), утолить жажду и поиграть.
Зона ожидания для собак в терминале Т1 — лишь первая из серии площадок, предназначенных для домашних животных. В дальнейшем подобные места появятся на всей территории международного аэропорта.