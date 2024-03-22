В Бресте с начала года военнослужащим дали три арендных дома, хотя некоторые из них даже не женаты 22.03.2024, 14:15

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Похоже, что это только начало.

В Бресте 29 февраля военнослужащим 38-й десантно-штурмовой бригады подарили ключи от 143 квартир в двух арендных домах на улице Грибоедова. Уже 12 марта еще один арендный дом на той же улице отдали брестским пограничникам. Судя по заявлениям министра обороны и главы Госпогранкомитета, это только начало новой «социальной политики государства».

Брестских военнослужащих и лиц, приравненных к ним, собираются полностью обеспечить жильем, чтобы им комфортно служилось. Это инициатива диктатора Лукашенко — в феврале 2023 года он подписал указ, благодаря которому военнослужащие смогут стать собственниками арендного жилья после 25 календарных лет выслуги.

Журналисты BGmedia изучили ситуацию с арендным жильем в Бресте и заявления чиновников. Судя по ним, в Бресте примерно 80% арендных квартир отдают военнослужащим и лицам, приравненным к ним. Это значит, что всем остальным брестчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, придется подождать, пока удовлетворят запросы военных. Вот теперь такая «социальная политика» у режима Лукашенко.

Когда и почему в Беларуси начали строить арендное жилье

Арендное жилье в Беларуси начали строить в 2012 году. По данным Минстройархитектуры, к февралю 2022 года построили 1,24 млн м2 арендного жилья. Каждый год арендных домов строят все больше и больше. В планах у министерства было строить 600 тысяч м2 арендного жилья в год.

«Арендное жилье сдается с отделкой, так что комфортное проживание обеспечено с первых дней. При этом стоимость такого варианта гораздо ниже средней на рынке съемного жилья. Плюс для определенных категорий граждан сумма дополнительно уменьшается исходя из законодательно установленных понижающих коэффициентов», — объясняли в Минстройархитектуры в феврале 2022 года.

В ведомстве отмечали, что относительно новый вариант решения квартирного вопроса набирает популярность. Например, в Минске на одну арендную квартиру претендовали более 50 человек. А в регионах наличие арендных «квадратов» позволяет закрепить ценные кадры.

«Одна из причин этого в том, что люди сегодня все активнее ищут жилье поближе к работе. Поменяются планы — в этом месте ничего не будет держать. И экономике страны мобильность трудовых ресурсов только на руку. В перспективе активные работники должны иметь выбор из большого числа вариантов арендного жилья в разных уголках страны — к этому стремимся», — отмечали представители Минстройархитектуры.

Чиновники прогнозировали, что в ближайшем будущем арендное жилье должно стать доступным не только очередникам, но и всем желающим получить его. Но пока власти сосредоточились на удовлетворении спроса со стороны нуждающихся в улучшении жилищных условий, в первую очередь — многодетных.

Также они начали рассматривать вопрос о предоставлении права на выкуп арендного жилья:

«Пока о конкретике говорить рано, ведь предстоит взвешенно и аргументированно определить, на все или на определенные категории граждан такая возможность будет распространяться, при каких условиях, на какое жилье — только что построенное, то, которое граждане арендовали на протяжении определенного количества лет, или на расположенное в старом жилфонде.

Вопросов для дискуссий и обсуждения немало: необходимо соблюсти интересы граждан не в ущерб государственным. Затем предстоит подвести нормативную базу под принятые решения. И все же очень важно, что этот процесс запущен».

В итоге в феврале 2023 года Лукашенко подписал указ «Об арендном жилье для военнослужащих». Его суть такая: арендное жилье безвозмездно передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе. При наличии 20 календарных лет выслуги оно передается на возмездной основе, с возможностью оплаты его стоимости в рассрочку до 15 лет.

Сколько арендного жилья строят в Бресте

В августе 2023 года председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский заявил, что с 2013 года в городе построили 11 арендных домов. Еще столько же строилось в 2023 году.

По его словам, чтобы обеспечить мобильность военнослужащих, в Бресте им отдадут около 10 арендных домов.

В январе 2024 года Сергей Лободинский заявил, что Брест в прошлом году перевыполнил годовое задание по строительству жилья. Нужно было построить 196 тысяч м2 жилья. В Бресте за год построили 203 тысячи м2. Жилищные условия смогли улучшить более 500 многодетных семей, построили более 1 тысячи арендных квартир.

Если брать в целом Брестскую область, то 80% арендного жилья, построенного в 2023 году, обещали отдать военнослужащим.

К слову, на январь 2024 года в Бресте на учете состоит 23 305 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В течение 2023 года с учета нуждающихся было снято 2 948 граждан, поставлено — 1 966.

Указ

Лукашенко 13 февраля 2023 года подписал указ №37 «Об арендном жилье для военнослужащих». Теперь такое жилье безвозмездно передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе. При наличии 20 календарных лет выслуги на военной службе оно передается на возмездной основе, с возможностью оплаты его стоимости в рассрочку до 15 лет.

Действие указа распространяется на военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу в Минобороны, МВД, МЧС, КГБ, ГПК, Службе безопасности Лукашенко, Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь, КГК, центральных аппаратах Следственного комитета и ГКСЭ, а также в организациях, входящих в систему данных государственных органов или подчиненных им.

Арендное жилье, предоставленное по договору найма в связи с характером служебных отношений, передается военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в собственность по их заявлениям при наличии 25 календарных лет выслуги безвозмездно. Право на приобретение арендного жилья в собственность может быть использовано военнослужащим один раз.

Тем, кто воспользовался господдержкой, арендное жилье будет передано в собственность на возмездной основе. Исключение — случаи, когда право на господдержку в соответствии с законодательством может быть реализовано повторно.

При наличии 20 календарных лет выслуги арендное жилье передается в собственность на возмездной основе по оценочной стоимости, но не выше рыночной.

Для военнослужащих и членов их семей предусмотрены дополнительные социально-правовые гарантии. Для военнослужащих, имеющих выслугу 20 календарных лет и уволенных в запас, которые не желают покупать занимаемое арендное жилье, сохраняется право владения и пользования этим жильем с возможностью продления договора найма до улучшения ими жилищных условий.

Членам семьи военнослужащего, погибшего в связи с исполнением служебных обязанностей, занимаемое ими арендное жилье будет передаваться в собственность безвозмездно, независимо от выслуги лет. За членами семьи военнослужащего, умершего по иным причинам в период прохождения военной службы, сохраняется право владения и пользования арендным жильем на прежних условиях до улучшения ими своих жилищных условий.

Отметим еще один момент: граждане, проживающие в жилых помещениях коммерческого использования (арендного жилья) по договорам найма, заключенным на период трудовых (служебных) отношений, сохраняют право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (подп. 3.1.6 п.3 указа Лукашенко №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений»).

Подпунктом 32.1 пункта 32 указа предусмотрено следующее основание для снятия граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий: если отпали основания для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. Если вы живете в арендной квартире во время службы, то вас не могут снять с очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Получается, что военных, получивших арендное жилье, не снимают с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В четверг, 29 февраля, 143 семьи военнослужащих частей Брестского гарнизона получили ключи от новых арендных квартир в двух домах на улице Грибоедова. Квартиры получили военнослужащие-контрактники, прапорщики и младшие офицеры.

Во время открытия министр обороны Беларуси Хренин прямо заявил, что в ближайшее время еще более 380 военнослужащих получат арендные квартиры.