Украинские пилоты в Британии прошли важный этап подготовки к полетам на F-16: что дальше 1 22.03.2024, 14:30

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Летчики стали на шаг ближе к присоединению к борьбе с оккупантами.

Украинские пилоты в Великобритании - 10 человек, прошли базовую летную и языковую подготовку, и теперь, перед тем, как научиться управлять истребителями F-16, перейдут на курсы повышения квалификации, которые проводят воздушные силы Франции.

Эти пилоты однажды составят первую линию обороны в защите украинского неба от сил российского диктатора Владимира Путина, говорится на сайте Минобороны Великобритании.

Министр обороны Британии Грант Шэппс прокомментировал завершение базовой подготовки украински пилотов.

- Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением базовой подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известному опыту Королевских ВВС, эти пилоты прошли лучшую подготовку и теперь на шаг ближе к присоединению к борьбе с незаконным вторжением Путина, - сказал чиновник.