В Минске начали продавать березовый сок
- 22.03.2024, 14:32
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Где и почем.
В Минске начали продавать березовый сок, но из-за высокого спроса могут быть перебои с поставками, сообщает пресс-служба Минлесхоза.
«Березовый сок доставляют на торговые точки Минска из нескольких лесхозов области. Возможны перебои с поставками, так как спрос на березовик высокий. Просим отнестись с пониманием», — рассказали в ведомстве.
Где можно купить березовый сок в Минске:
- ул. Багратиона, 70. Режим работы: с 10.00 до 19.00 без выходных;
- ул. Логойский тракт, 52. Приезжайте за соком ежедневно с 09.00 до 18.00;
- ул. Тимирязева, 118. Здесь ждут покупателей с 09.00 до 18.00 без выходных.
Цена демократичная — на Логойском тракте и на торговой точке по улице Багратиона литр сока стоит 49 копеек в тару покупателя, ПЭТ бутылка пять литров — 4,60 руб.
На торговой площадке по ул. Тимирязева, 118 — еще дешевле, 45 копеек за литр, два литра — 1,6 рубля, пять литров — 3,5 рубля.