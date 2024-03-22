В Минске начали продавать березовый сок 22.03.2024, 14:32

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Где и почем.

В Минске начали продавать березовый сок, но из-за высокого спроса могут быть перебои с поставками, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

«Березовый сок доставляют на торговые точки Минска из нескольких лесхозов области. Возможны перебои с поставками, так как спрос на березовик высокий. Просим отнестись с пониманием», — рассказали в ведомстве.

Где можно купить березовый сок в Минске:

- ул. Багратиона, 70. Режим работы: с 10.00 до 19.00 без выходных;

- ул. Логойский тракт, 52. Приезжайте за соком ежедневно с 09.00 до 18.00;

- ул. Тимирязева, 118. Здесь ждут покупателей с 09.00 до 18.00 без выходных.

Цена демократичная — на Логойском тракте и на торговой точке по улице Багратиона литр сока стоит 49 копеек в тару покупателя, ПЭТ бутылка пять литров — 4,60 руб.

На торговой площадке по ул. Тимирязева, 118 — еще дешевле, 45 копеек за литр, два литра — 1,6 рубля, пять литров — 3,5 рубля.