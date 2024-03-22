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«Даже тела не найдут»

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  • 22.03.2024, 14:39
  • 3,694
«Даже тела не найдут»

Российский журналист спрогнозировал, как умрет Путин.

Российский диктатор Владимир Путин не доживет до суда в Гааге. И, возможно, он умрет не своей смертью – его «уберут».

Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник «Главреду». По его словам, в суд в Гааге могут в будущем попасть лишь приспешники российского диктатора, а не он сам.

В ответ на вопрос, может ли Путин дожить до суда в Гааге и может ли он умереть своей смертью Сотник ответил, что от главы Кремля «даже тушки не найдут».

«Да там даже тушки не найдут. Максимум, кто в Гааге может быть, это Медведев, возможно, еще Шойгу и Герасимов. Но не Путин. Думаю, что они даже Пескова не получат живого – он сдохнет или его сдохнут», – отметил журналист.

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