«В одной квартире через дыру можно что-то передавать соседям» 22.03.2024, 14:46

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Фото: tut.by

В TikTok показали косяки в новостройках, особенно критикуют «Минск Мир».

В Минске работает специалист, который ездит по разным жилым комплексам и по заказу будущих новоселов занимается приемкой квартир. Проще говоря, мужчина ищет косяки, которые допустили в своей работе застройщики. Владелец квартиры предоставляет эти погрешности строителям и требует их устранить. Больше всего исследований мастер делал в ЖК «Минск Мир». К качеству жилья в этих новостройках у него было много замечаний. О результатах своих исследований мастер рассказывает в TikTok, пишет «Зеркало».

В своих роликах специалист объяснил, что при приемках квартир, особенно в этом жилом комплексе «Минск Мир». Он находит много дефектов (причем, в других жилых комплексах так много косяков не находится). Замечания, обоснованные нормативными документами, предъявляют строителям, и те должны их устранить за 3 месяца. По словам мастера, добиться исправлений бывает сложно, особенно по окнам и стеклопакетам.

«Расчет застройщика как раз и идет на то, что вы опустите руки и исправите эти замечания самостоятельно. А время и другие ресурсы, которые застройщик затратил бы на исправление своих косяков в вашей квартире, он лучше перенаправит на новые квартиры», — отметил приемщик.

В «закрепе» аккаунта мастера в TikTok есть квартира в ЖК «Минск Мир», которая его очень удивила. В одном месте стяжка в полу была заделана клеем. Мужчина рассказал, что в таких местах он обычно прыгает — проверяет заделку на прочность. Но в этом случае прыгать не пришлось — от пола и так отвалился кругляшок, который закрывал сквозную дыру в плите перекрытия.

— Понимаю, ребята увлеклись и просверлили лишнюю дыру. Но интересно, как все это было исправлено. На полном серьезе ребята заморочились и вырезали кружочек из пенополистирола, всунули и сверху клеем замазали, — продемонстрировал мастер косяк строителей.

Он отметил, что через отверстие виден смонтированный гипсокартонный потолок со светильниками в квартире на первом этаже.

— Между прочим, технадзор здесь ходил, отметил, что стеклосетки на стене не хватает, а дыра в плите перекрытия это нормально.

Недавно специалист посетил одну квартиру в доме Yoyogi Park, и хотя приемка жилья будет позже, ему удалось осмотреть объект. Основные замечания у него были по окнам, их тут было выше среднего. В основном на стеклах там были «грубые и волосяные» царапины, также он увидел повреждение оконного профиля в одном месте, в другом он был лопнувший. Также есть мелкие замечания по «резиночкам, зазорчикам, регулировке». Исследование тепловизором показало, что имеются небольшие продувания. В итоге мастер пришел к выводу, что 9 стеклопакетов требуют замены.

Кстати, замечаниями по окнам мастер сталкивается чаще все, а потому он называет их «классическими». Например, как-то он был в доме «Белград», где определил, что 8 окон надо заменить из-за царапин, повреждений профиля, кривой установки. В этом же жилье он определил, что в зоне кухни стяжка на полу «завалена» на более чем 0,5 см. Эту погрешность строители признали, и чтобы компенсировать косяк, выдали владельцу жилья строительный материал — двухкомпонентную гидроизоляцию.

Еще в одном видео мужчина показал как осуществили межэтажную заделку: в отверстие просто впихнули кусок минеральной ваты и сверху ее замазали клеем. Сверху отверстие было заделано таким же образом.

— Из серии — так с соседом удобно здороваться: Здорова, что ты котлетки жаришь? Я тоже», — иронизирует приемщик.

Кстати, в тот же момент в соседней квартире находились люди и было очень хорошо слышно, как они разговаривают.

Кстати, незаделанные отверстия специалист замечает довольно часто. В доме «Барбадос» сквозная дыра нашлась прямо возле лифтовой шахты, в нее были видно тросы, удерживающие кабину лифта.

Несмотря на явные недоделки, в комментариях есть люди, которые защищают строительные косяки. Например, один пользователь написал, что такие дома «могут сложиться», а в ответ ему объяснили, что «складываются панельки, а монолитные дома даже на бок упав могут целыми остаться». Защитники «Минск Мир» отмечают, что если в полу есть отверстие, то переживать незачем, мол, все можно исправить во время отделочных работ. Да к тому же, «что хотели за эти деньги покупатели», да и вообще, если «приехать туда, где вы уже живете, можно найти тоже какие-нибудь приколы».

Но все же большинство комментариев с возмущениями и мрачными шутками. Вот некоторые из них:

«К сожалению, это траблы скорости постройки. Мне как строителю очень стыдно за то, что так сильно страдает качество для людей».

«Экономия становится очевидной».

«Это проблема всех новостроек. Я когда мастером работал, сам ломал голову, как сделать это быстро и качественно. Эта работа не оплачивается как положено, поэтому все делают тяп-ляп, ватой и пенопластом».

«Тут нужно не строителей винить, а госнадзор, который закрывает на все глаза или берет на лапу».

«А почему никто не ищет того человека, который это уже принял? И показать его, и спросить, сколько ему заплатили за приемку этого г**на».

«Чем больше такого вижу, тем чаще задумываюсь о вторичке».