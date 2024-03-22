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Могут ли белорусы проводить розыгрыши призов в соцсетях?

  • 22.03.2024, 15:12
Могут ли белорусы проводить розыгрыши призов в соцсетях?

Объяснили в МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси разъяснило, можно ли белорусам будет с 27 апреля 2024 года (когда заработают законодательные изменения) проводить в соцсетях и мессенджерах розыгрыши призов.

В ведомстве напомнили, что с 27 апреля начнут действовать внесенные указом Лукашенко изменения в указ «О проведении рекламных игр в Беларуси». Согласно положению о проведении рекламных игр, таковыми не являются конкурсы и другие мероприятия, для участия в которых не требуется сделать заказ, приобрести или использовать товар или предоставить документы, которые подтверждают заказ, приобретение или использование.

Это относится в том числе к розыгрышам в интернете, если, конечно, для доступа к ресурсу не нужно платить.

Если для участия в конкурсе человеку нужно нужно быть подписчиком аккаунта, сделать репост или разместить фото с хештегом, то это, согласно законодательству, не рекламная игра, то есть запрета на проведение нет.

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