Могут ли белорусы проводить розыгрыши призов в соцсетях? 22.03.2024, 15:12

Объяснили в МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси разъяснило, можно ли белорусам будет с 27 апреля 2024 года (когда заработают законодательные изменения) проводить в соцсетях и мессенджерах розыгрыши призов.

В ведомстве напомнили, что с 27 апреля начнут действовать внесенные указом Лукашенко изменения в указ «О проведении рекламных игр в Беларуси». Согласно положению о проведении рекламных игр, таковыми не являются конкурсы и другие мероприятия, для участия в которых не требуется сделать заказ, приобрести или использовать товар или предоставить документы, которые подтверждают заказ, приобретение или использование.

Это относится в том числе к розыгрышам в интернете, если, конечно, для доступа к ресурсу не нужно платить.

Если для участия в конкурсе человеку нужно нужно быть подписчиком аккаунта, сделать репост или разместить фото с хештегом, то это, согласно законодательству, не рекламная игра, то есть запрета на проведение нет.