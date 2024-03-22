Белорус выиграл в покер $1,15 миллион 2 22.03.2024, 15:39

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Нынешняя победа вывела нашего соотечественника на шестое место в мире по совокупному выигрышу в живом покере.

Покерист из Беларуси Никита Бодяковский отметился новой крупной победой. На этот раз он выиграл турнир $ 100,000 Short Deck Ante Only, который прошел 20−21 марта в рамках Triton Super High Roller в Южной Корее, пишет издание «Беларусь и мир».

В серии Triton Jeju 2024, состоявшейся в казино города Чеджу, было сыграно 19 турниров. И наш 32-летний соотечественник и в предыдущих показал хорошие результаты.

Так, в $ 20,000 NLH 8-Handed он стал четвертым, получив 355 000 долларов, в $ 150,000 NLH 8-Handed — 16-м (267 750 долларов), а в $ 25,000 Short Deck Ante Only — пятым (104 000 долларов).

Но оказаться на самом верху белорусу не удавалось. И вот на падающем флажке удача улыбнулась ему, и Никита стал одним из немногих игроков, ставших пятикратным чемпионом Triton Super High Roller.

В $ 100,000 Short Deck Ante Only приняли участие 34 игрока, каждый внес взнос 100 тысяч долларов. В итоге призовой фонд составил 3,4 млн долларов. Его должны были поделить в финале лишь шесть покеристов.

Самую крупную сумму — 1 153 000 млн долларов — получил занявший первое место Бодяковский. Причем в конце он одолел одного из сооснователей серии Triton Super High Roller Пола Фуа из Малайзии.

Нынешняя победа вывела нашего соотечественника на шестое место в мире по совокупному выигрышу в живом покере в рейтинге сайта thehendonmob.com. Общая сумма его призовых — более 52,7 млн долларов.

Издание отмечает, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса. Во-вторых, зачастую источником средств взноса становятся инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».