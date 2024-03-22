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Литва предоставила Украине системы для борьбы с дронами

  • 22.03.2024, 15:49
Литва предоставила Украине системы для борьбы с дронами

Разработан долгосрочный план поддержки воюющей страны.

Литва объявила о передаче Украине своих систем противодействия беспилотникам. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Минобороны Литвы.

- Литва продолжает оказывать непрерывную военную поддержку Украине. 22 марта в Украину доставили литовские системы противодействия беспилотникам, – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что военная помощь, которую передают Украине в рамках системы национальной обороны, включает широкий спектр вооружений, боеприпасы, дроны, антидроны, обучение войск, ремонт тяжелой техники и другую помощь, предоставляемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

- Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, который предусматривает пакет военной помощи на сумму 200 млн евро на 2024-2026 годы, – указывает Минобороны.

Ранее Литва объявила, что предоставляет 35 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.

Напомним, речь идет о «найденных» Чехией в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые Прага нашла возможность выкупить для передачи Украине, а ряд партнеров согласились профинансировать эту закупку, однако не все заявили о своем участии публично.

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