Франция и Германия разрешили производителю танков KNDS создать филиал в Украине 1 22.03.2024, 16:15

1,198

Достигнуто соглашение.

Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит французско-немецкой компании KNDS, производящей, в частности, танки, создать филиал в Украине.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после переговоров со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

- Мы объявляем, что французско-германская компания начнет действовать в Украине, создав там филиал, - сказал Лекорню.

По его словам, подразделение компании должно заняться выпуском запчастей и обучением местному персоналу.

Производитель танков KNDS является холдинговой структурой, образованной французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

Три французских компании будут производить оружие непосредственно в Украине

В начале марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция будет стимулировать свои оружейные компании производить столь необходимую военную технику непосредственно в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

- Три французских компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем – боеприпасов, - сказал он.

Он намекнул, что в привлеченные компании войдут производитель танков KNDS, холдинговая структура, образованная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.

- Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом, - добавил Лекорню.